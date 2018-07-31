По делу о драке на Курском вокзале арестовали подозреваемых

Москва, , 12:24 — REGNUM Мещанский суд Москвы до 27 сентября текущего года арестовал возможных участников драки, которая произошла на Курском вокзале в ночь на 27 июля. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе суда.

«Суд (Мещанский суд Москвы) удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Семена М. и Дмитрия Д.», — отметили в суде.

Кроме того, Мещанский суд также до 27 сентября отправил под домашний арест Антона Б.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля на одной из платформ Курского вокзала повздорили две компании молодых людей. В результате разборок 30-летний пассажир поезда получил смертельные травмы, ещё двое пассажиров пострадали.

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