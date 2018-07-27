Бытовая драка на вокзале в Москве закончилась убийством

Москва, , 13:42 — REGNUM В Москве бытовой конфликт обернулся уголовным делом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте, инцидент произошёл ночью 27 июля на одной из платформ Курского вокзала.

Читайте также: Мужчина зарезал знакомого в ходе ссоры в Новой Москве

Во время стоянки пассажирского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, повздорили две компании молодых людей. В результате разборок 30-летний пассажир поезда получил травмы, несовестимые с жизнью. Также пострадали ещё двое пассажиров, один из которых с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

«Предварительно инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в следственном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Устанавливаются все причастные к происшествию.

Также в сюжете: В Москве убийца студентки попытался выдать ее смерть за самоубийство

Как сообщало ИА REGNUM, потасовка произошла на востоке Москвы несколько дней назад. В Косино-Ухтомском районе мужчина начал избивать женщину, а трое прохожих за неё заступились. Тогда обидчик достал травматический пистолет и принялся стрелять. Один из пострадавших получил ранение в шею, другой — в область сердца.

Читайте ранее в этом сюжете: Драка со стрельбой в Москве: есть пострадавшие