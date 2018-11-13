Авиакатастрофа в Индонезии: среди погибших был гражданин Италии

Джакарта, , 13:48 — REGNUM Группа экспертов по идентификации погибших в Индонезии заявила, что пока удалось назвать имена 85 пассажиров упавшего самолета Lion Air JT 610, в том числе гражданина Италии, сообщает Tribunnews.

Глава полицейского госпиталя Саид Суканто отметил, что среди погибших на борту индонезийского самолета, разбившегося в водах Караванга, был итальянец Андреа Манфреди. Его также смогли идентифицировать с помощью исследования ДНК.

Издание отмечает, что из 189 пассажиров экспертам удалось назвать имена 85 погибших: 64 мужчин и 21 женщины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа экспертов провела исследования 186 мешков с останками погибших, доставленных в национальную полицейскую больницу. Полученные образцы сравнили с более чем 600 образцами ДНК.

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