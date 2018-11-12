Авиакатастрофа в Индонезии: изучается стратегия поиска речевого самописца

Джакарта, , 15:19 — REGNUM Глава национального комитета по безопасности транспорта Индонезии Соерджанто Тхаджахоно заявил, что в настоящее время разрабатывается стратегия поиска звукозаписывающего устройства, одного из двух «чёрных ящиков» упавшего 29 октября 2018 года самолета Lion Air, сообщает 12 ноября Tribunnews.

«Звукозаписывающее устройство или речевой регистратор необходим для дальнейшего расследования», — отметил Соерджанто Тхаджахоно.

Глава национального комитета по безопасности транспорта также подтвердил, что команда по поиску и спасению присоединится к операции по обнаружению речевого регистратора.

Напомним, 1 ноября 2018 года был обнаружен первый самописец. Данные с него специалисты уже проанализировали. Выяснилось, что Boeing 737 Max 8 уже имел неисправности во время предыдущих полётов.

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