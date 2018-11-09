Авиакатастрофа в Индонезии: идентифицированы тела 71 погибшего

Джакарта, , 13:24 — REGNUM Группа экспертов по расследованию жертв стихийных бедствий Индонезии идентифицировала тела 71 погибшего в авиакатастрофе Lion Air JT 610, сообщает Antaranews.

Сообщается, что группа экспертов провела исследования 186 мешков с останками погибших, доставленных в национальную полицейскую больницу. Полученные образцы сравнили с более чем 600 образцами ДНК.

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Напомним, пассажирский самолёт Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился 29 октября 2018 года через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все находившиеся на борту 189 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательная команда продолжает поиски звукозаписывающего устройства, фиксирующего переговоры экипажа с диспетчером. Известно, что устройство издает очень слабый сигнал под водой, вероятно, из-за того, что аппарат увяз в земле.

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