Разведка ДНР обнаружила украинские гаубицы у линии фронта

Донецк, , 15:59 — REGNUM Разведчики Народной милиции ДНР зафиксировали перемещение трёх 122-мм гаубиц Д-30 в нескольких километрах от линии соприкосновения, заявил представитель оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов 7 ноября, сообщило «Донецкое агентство новостей».

«В районе населенного пункта Заможное (4 км от линии боевого соприкосновения) выявлено передвижение огневого взвода ствольной артиллерии 79-й бригады ВСУ в количестве трех единиц Д-30 калибром 122 мм», — рассказал Безсонов.

Военный отметил, что нахождение гаубиц возле линии соприкосновения противоречит Минским соглашениям.

Напомним, стороны конфликта обязались отвести от линии фронта артиллерию, превышающую калибр 100 мм, однако Украина саботирует взятые на себя обязательства, регулярно применяя 122-мм гаубицы и 120-мм миномёты.

Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года представителями России, Германии, Франции и Украины.

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