ДНР: Украинские войска нарушили перемирие 19 раз

Соледар, ДНР, , 12:14 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ 19 обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 9 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Самые сильные обстрелы зафиксированы на Донецком направлении. ВСУ применили крупнокалиберные 120-мм миномёты, вооружение БТР и зенитные установки. Боевики также использовали гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На Горловском направлении украинские войска обстреляли несколько населённых пунктов из 82-мм миномётов, автоматической пушки, установленной на БМП, гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

На юге ДНР наблюдатели зафиксировали один выстрел из СПГ и единичный случай использования стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Доломитное, Зайцево, Гольмовский, пос. шахты им. Гагарина, пос. шахты им. Изотова), Ясиноватая, Васильевка, Минеральное, Каштановое, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Вольво-центр, пос. шахты Трудовская, Лозовое, Александровка), Старомихайловка, Ленинское», — сказано в сообщении СЦКК.

По данным наблюдателей, разрушений и жертв нет.

Напомним, в ходе обстрелов Луганской Народной Республики в течение суток 8−9 ноября был убит мирный житель посёлка Марьевка.

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Украинская сторона продолжает систематически нарушать Минские соглашения, срывая тем самым процесс урегулирования гражданского конфликта.