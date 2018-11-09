Авиакатастрофа в Индонезии: сигнал речевого регистратора ослаб

Джакарта, , 14:00 — REGNUM Национальный комитет по безопасности транспорта Индонезии прибегнул к новому сверхчувствительному оборудованию, чтобы найти речевой регистратор, сигнал которого в последние дни ослаб, сообщает Tribunnews.

Глава национального комитета по безопасности транспорта Индонезии Соержанто Таджахоно заявил, что американское оборудование по поиску сигнала обладает высокой чувствительностью.

«Надеюсь, этот сверхчувствительный и современный аппарат сразу сможет определить место нахождения звукозаписывающего устройства», — отметил он.

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Сообщается также, что комитет не смог назвать причину ослабления сигнала второго «чёрного ящика».

Напомним, первого ноября 2018 года был обнаружен и поднят на поверхность первый «чёрный ящик», содержащий данные о последних полетах самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, рухнувшего 29 октября 2018 года через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа экспертов по расследованию жертв стихийных бедствий Индонезии идентифицировала тела 71 погибшего в авиакатастрофе Lion Air JT 610.

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