Авиакатастрофа в Индонезии: извлечение данных с «чёрного ящика» займет день

Джакарта, , 16:01 — REGNUM Национальный комитет по безопасности транспорта Индонезии утверждает, что извлечение данных с «чёрного ящика» Lion Air JT 610 займет один день, сообщает Antaranews.

«Если все пойдет хорошо, мы сможем извлечь данные за один день. Но это только извлечение информации, анализ займет значительно больше времени», — заявил эксперт национального комитета по безопасности транспорта.

Ранее сообщалось, что часть «чёрного ящика», которая фиксирует данные о полете, была поднята на поверхность. Устройство немедленно поместили в прозрачный пластиковый контейнер с пресной водой. Само устройство не повреждено, только звукозаписывающее устройство отделилось.

В настоящее время более 40 дайверов ищут вторую часть «чёрного ящика».

Издание отмечает, что звукозаписывающее устройство, которое фиксирует переговоры экипажа с диспетчером, также имеет передатчик и будет работать в течение 30 дней с момента активации.

В целом расследование причин авиакатастрофы Lion Air JT 610 может занять от четырех месяцев до года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители американской корпорации Boeing прибыли в Индонезию для расшифровки бортового самописца потерпевшего крушение самолета.

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