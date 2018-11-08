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Дагестан: деньги на ликвидацию последствий паводков ушли к главе села

Происшествия

В деле замешан и бухгалтер муниципалитета

Махачкала, 8 ноября 2018, 14:11 — REGNUM  Глава и бухгалтер села Аймаки Гергебильского района Дагестана подозреваются в присвоении бюджетных средств в размере 1,7 млн рублей. Деньги были выделены муниципалитету для ликвидации последствий паводков, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Средства были перечислены в октябре 2017 года из резервного фонда правительства Дагестана. Однако своевременно их не освоили. Чтобы избежать возможного возврата денег, подозреваемые составили подложные бухгалтерские документы о якобы проведенных работах. В действительности средства были перечислены на личные счета злоумышленников и в последующем были обналичены для использования в личных целях.

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Напомним, что только в октябре 2018 года ИА REGNUM сообщало о четырёх случаях возбуждения уголовных дел в отношении бывших и нынешних глав муниципалитетов Дагестана по подозрениям в миллионных хищениях и растратах.

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Так, например, глава села Гергебиль Гергебильского района подозревается в том, что в 2016 году издал незаконное распоряжение о передаче муниципальной собственности юридическому лицу своего родственника. Стоимость переданного имущества превышает 16 миллионов рублей.

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