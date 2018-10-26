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Глава села в Дагестане растратил имущества на 16 млн рублей

Происшествия

Мужчина передал собственность муниципалитета своему родственнику

Махачкала, 26 октября 2018, 09:16 — REGNUM  В Дагестане фигурантом уголовного дела стал глава села Гергебиль Гергебильского района. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате имущества на большую сумму, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе Следственного комитета республики.

По версии следствия, в 2016 году чиновник издал незаконное распоряжение о передаче муниципальной собственности юридическому лицу, учредителем которого является его родственник. Общая стоимость переданного имущества составила более 16 миллионов рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава дагестанского села Карабудахкент подозревается в мошенничестве с земельными участниками. Мужчина, будучи главой муниципалитета, незаконно распорядился перерегистрировать права собственности на два земельных участка. Однако они принадлежали другому лицу, который владеет всей необходимой документацией.

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