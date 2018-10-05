Глава района в Дагестане подозревается в мошенничестве на 25 млн рублей

Махачкала, , 15:56 — REGNUM Глава Каякентского района Дагестана Магомедэмин Гаджиев подозревается в причинении ущерба государству на общую сумму более 25 миллионов рублей. Об этом 5 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК РФ по Дагестану.

По версии следствия, обвиняемый в 2017 году незаконно подписал постановление о передаче республиканского земельного участка площадью более 25 тысяч кв. м в собственность села Усемикент Каякентского района.

Читайте также: Глава Каякентского района Дагестана задержан по подозрению в хищении бюджетных средств

Напомним, Магомедэмин Гаджиев был назначен на должность в июле 2015 года. Его предшественник Ильмутдин Гамзаев также попал под уголовное дело. В 2013 году его заподозрили в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. В вину Гамзаеву вменяли хищение средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот. Рассматривались также факты хищения 63 млн рублей, направленных на возведение водохранилища в местности Хаша, и 25 млн рублей — на строительство районного здания дворца культуры.