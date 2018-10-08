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Дагестан: глава села подозревается в мошенничестве с земельными участками

Происшествия

Районной прокуратурой возбуждено уголовное дело

Дагестан: глава села подозревается в мошенничестве с земельными участками
Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР
Мошенница

Махачкала, 8 октября 2018, 08:20 — REGNUM  В мошенничестве с земельными участниками подозревается экс-глава дагестанского села Карабудахкент. Будучи главой муниципалитета, подозреваемый незаконно издал распоряжение о перерегистрации права собственности на два земельных участка, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе республиканской прокуратуры.

При этом участки принадлежали другому лицу, и на них имелись все необходимые документы. Напомним, что это не первый случай возбуждения уголовного дела в отношении глав дагестанских муниципалитетов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обвинении в адрес главы Каякентского района, чьи незаконные действия нанесли ущерб государству на общую сумму более 25 миллионов рублей. По версии следствия, он в 2017 году незаконно подписал постановление о передаче республиканского земельного участка площадью более 25 тысяч кв. м в собственность села Усемикент Каякентского района.

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Глава района в Дагестане подозревается в мошенничестве на 25 млн рублей

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