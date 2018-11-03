В Ираке в результате взрыва на складе пострадали 12 человек

Багдад, , 20:42 — REGNUM В Ираке на складе боеприпасов прогремел взрыв. Об этом сообщил агентству «Анадолу» глава администрации Тузхурмату Хасан Зейнел Абидин.

ЧП произошло в субботу, 3 ноября, в районе Тузхурмату провинции Салахаддин. По его словам, в результате инцидента пострадали 12 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Ираке в результате взрыва бомбы погибли трое шиитских паломников. ЧП произошло на трассе вблизи города Ханацин.

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