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В Ираке в результате взрыва на складе пострадали 12 человек

Происшествия

ЧП произошло в субботу, 3 ноября, в районе Тузхурмату провинции Салахаддин

Багдад, 3 ноября 2018, 20:42 — REGNUM  В Ираке на складе боеприпасов прогремел взрыв. Об этом сообщил агентству «Анадолу» глава администрации Тузхурмату Хасан Зейнел Абидин.

ЧП произошло в субботу, 3 ноября, в районе Тузхурмату провинции Салахаддин. По его словам, в результате инцидента пострадали 12 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Ираке в результате взрыва бомбы погибли трое шиитских паломников. ЧП произошло на трассе вблизи города Ханацин.

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Взрывы в Ираке
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