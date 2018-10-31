Жертвами теракта в Ираке стали трое паломников-шиитов

Багдад, , 00:04 — REGNUM Трое шиитских паломников погибли в результате взрыва бомбы на трассе вблизи города Ханацин в Ираке, 30 октября передает агентство Reuters.

Ответственность за нападение на паломников уже взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Погибшие шииты участвовали в мероприятиях дня Арбаин, приуроченного к мученической гибели Имама Хусейна. Ежегодно Арбаин собирает в Ираке миллионы паломников.

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