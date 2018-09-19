Среда, 19 Сентября 2018 года
11:57:05 МСК

Теракт в Ираке: погиб военнослужащий

Происшествия

14 человек получили ранения

Багдад, 19 сентября 2018, 11:27 — REGNUM  Из-за взрыва фугаса в Ираке, заложенного на автомагистрали Багдад-Киркук, погиб один военнослужащий, сообщает 19 сентября Kurdistan.ru.

По данным СМИ, ответственность за преступление несут боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо погибшего, 14 человек получили ранение.

Напомним, в декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее, подобные инциденты, случающиеся регулярно, опровергают слова иракского лидера.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке обнаружено тело похищенного журналиста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Ирака
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить