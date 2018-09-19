Теракт в Ираке: погиб военнослужащий

Багдад, , 11:27 — REGNUM Из-за взрыва фугаса в Ираке, заложенного на автомагистрали Багдад-Киркук, погиб один военнослужащий, сообщает 19 сентября Kurdistan.ru.

По данным СМИ, ответственность за преступление несут боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо погибшего, 14 человек получили ранение.

Напомним, в декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее, подобные инциденты, случающиеся регулярно, опровергают слова иракского лидера.

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