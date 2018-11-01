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В США ребенка на Хеллоуин угостили конфетой с наркотиком

Происшествия

В мармеладе был метамфетамин

Колумбус, США, 1 ноября 2018, 08:25 — REGNUM  Пятилетний мальчик попал в больницу в американском штате Огайо, съев подаренную в канун Хеллоуина конфету. Об этом 1 ноября сообщает The Independent.

В праздник мальчик, по традиции, получил угощения, в том числе мармеладные зубы. Съев их, он почувствовал себя плохо.

Позже выяснилось, что в мармеладе был метамфетамин. Сладости изъяли для экспертизы, ребенка госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, научные и природоохранные учреждения США в честь Хеллоуина запустили флешмоб «Пугающая война», публикуя снимки необычных и пугающих глубоководных существ. «Участниками» флешмоба стали светящийся скорпион, рыбы из семейства хаунаксовых, медузы и другие создания.

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Происшествия в США
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