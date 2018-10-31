Филиппинка на Хэллоуин нарядила своих дочерей в жуткие костюмы

Манила, , 13:29 — REGNUM Одна из жительниц Филиппин сделала для своей малолетней дочери костюм, явившись в котором на празднование Хеллоуина, девочка серьезно напугала окружающих, передает телеканал «РЕН-ТВ».

Для старшей дочери женщина придумала образ мясника в окровавленном фартуке, а младшую девочку она нарядила в «костюм» обезглавленного тела, причем свою голову малолетняя девочка «держала в руках». После того как дети в подобном жутком облике отправились к соседям собирать лакомства, те были в состоянии шока от увиденного.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в рамках празднования Хэллоуина в московском Тайм-клубе «Убежище» проходит выставка художницы Светланы Калинкиной «Глаза в темноте». В экспозицию вошли обаятельные, дружелюбные и одинокие монстры и ужастики всех видов и мастей.

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