Природоохранные организации США запустили к Хеллоуину пугающий флешмоб

Вашингтон, , 16:34 — REGNUM Научные и природоохранные учреждения США в честь Хеллоуина запустили флешмоб #SpookWar («Пугающая война»), в рамках которого публикуют фотографии различных глубоководных созданий. Запустил акцию официальный Twitter-аккаунт ассоциации морских заповедников США.

Его представители бросили вызов аккаунту агентства по охране дикой природы США, опубликовав фотографию рыбы из семейства хаунаксовых с хэштегом #SpookWar.

https://twitter.com/sanctuaries/status/1056993051938148352

Агентство не оставило вызов без ответа и разместило фотографию скорпиона, который светится в темноте. Вскоре к флешмобу присоединились исследовательский институт в Монтерее, заповедник Папаханаумокуакеа и другие научные и природоохранные организации.

https://twitter.com/USFWS/status/1056996565108297728

https://twitter.com/MBARI_News/status/1057014269240315904

https://twitter.com/HawaiiReef/status/1057002382029029376

https://twitter.com/anthonynotleon/status/1057395015708594176

Подобные фотографии действительно не оставляют равнодушными. Впрочем, некоторым людям тоже удается серьезно напугать окружающих. Одна из жительниц Филиппин на празднование Хеллоуина нарядила свою старшую дочь в костюм мясника в окровавленном фартуке, а младшую — в «костюм» обезглавленного тела. После того как дети в подобном облике отправились к соседям, те были в состоянии шока от увиденного.

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