Жителям Крыма: «В этот тяжелый час Бурятия скорбит вместе с вами»

Улан-Удэ, , 10:15 — REGNUM Бурятия выражает соболезнования жителям Крыма, пережившим 17 октября трагедию в политехническом колледже в Керчи.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате нападения на колледж в Керчи. В этот тяжелый час Бурятия скорбит вместе с вами», — пишет глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Facebook.

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Цыденов напомнил, что Бурятия также столкнулась с подобным в январе 2018 года, когда подросток устроил резню в одной из улан-удэнских школ:

«Без таких трагичных последствий, но ситуация похожая».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошла стрельба, также сработало взрывное устройство. По последним данным, погибли 20 человек, пострадали несколько десятков человек. В Крыму объявлен трёхдневный траур. Подозреваемый — 18-летний учащийся колледжа. Его также нашли мёртвым.

Бурятия пережила трагедию 19 января 2018 года. В этот день в школе №5 в Сосновом бору вооружённый топором ученик девятого класса ранил детей, учительницу и себя, также поджёг учебное помещение. Всего пострадали семь человек, включая нападавшего.

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Сегодня, 18 октября, в Улан-Удэ состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В том числе участники заседания обсудили вопросы безопасности и пропускного режима. Уточнялось, что после ЧП в школе №5 во всех образовательных учреждениях Улан-Удэ усилили меры безопасности.

Из республиканского и городского бюджетов выделили средства на установку дополнительных турникетов, систем видеонаблюдения и пожарной безопасности. Были введены дополнительные ставки охранников из числа ЧОП. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Улан-Удэ, в городские образовательные учреждения не пускают посторонних лиц. Родители провожают школьников до турникетов, не входя в здание. В детсадах воспитанников отдают только родителям, опекунам и ограниченному кругу лиц, прописанных в особой анкете.

Кроме того, по заверениям чиновников, в школах действует так называемый «утренний фильтр». Ежедневно до 10 часов утра каждый классный руководитель отмечает, где в этот момент находится школьник. Проводятся и другие профилактические мероприятия.

«В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования, на начало 2018 — 2029 учебного года был решен вопрос о выделении 5,965 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета 2,847 млн, на охрану 39 общеобразовательных учреждений ЧОПами 1 сентября. На сегодняшний день данные средства все распределены», — цитирует и. о. председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкову «Тивиком».

Однако руководители улан-удэнских школ признаются, что видеокамер категорически не хватает. Например, в одном здании всего шесть видеокамер, в другом — десять вместе с наружными.

«Нам нужно, чтобы хотя бы просматривались все коридоры со всех сторон, просматривались лестничные клетки, просматривались вокруг самые важные уголки, 500 почти тысяч рублей, и так по каждому учреждению», — отметила депутат Улан-Удэнского горсовета Людмила Пахомова.

В свою очередь, депутат городского совета Жаргал Цыбиков резонно отметил, что можно хоть всю школу «увешать камерами», но от этого не будет толку, если нет своевременного контроля и реагирования по камерам:

«В Керчи случай, камера использовалась только для того, чтобы опознать потом преступника».

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