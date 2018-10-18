Глава Тувы: «Скорбим вместе с народом Крыма, со всей страной»

Кызыл, , 03:12 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол от имени всей республики выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в Керчи, где в результате нападения учащегося на колледж убито 19 человек.

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По словам Кара-оола, то, что произошло 17 октября в Крыму, — большая трагедия, унесшая жизни ни в чём неповинных людей.

«Эхо этого циничного, варварского, бесчеловечного преступления взрывной болью пронзило наши сердца и души… Скорбим вместе с народом Крыма, со всей страной. От имени всей Тувы выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Уверен, нелюди, которые совершили это подлое преступление, понесут самое жесткое наказание. Тува с тобой, Наш Крым!» — пишет глава республики на своей странице в соцсети.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия в Керчи произошла 17 октября. По данным следствия, 18-летний учащийся политехнического колледжа в здании учебного заведения применил огнестрельное оружие, а также привёл в действие взрывное устройство. В результате нападения 19 человек погибли, десятки — ранены. Сам нападавший покончил с собой.

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