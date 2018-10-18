«Новосибирск с вами»: новосибирцы скорбят по погибшим в Керчи

Новосибирск, , 07:23 — REGNUM Мэр города Новосибирск Анатолий Локоть выразил соболезнования жителям Крыма в связи с трагедией в Керчи. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, главе Крыма Сергею Аксенову была направлена телеграмма с соболезнованиями.

«Страшная трагедия в политехническом колледже города Керчи потрясла новосибирцев, сегодня вместе с крымчанами скорбит вся Россия. Больно осознавать, что погибли ещё совсем юные граждане нашей страны, погибли дети — на самом старте жизненного пути. От имени жителей Новосибирска и от себя лично я выражаю соболезнования семьям погибших. Стойкости вам и душевных сил пережить боль утраты самых близких людей. Скорейшего выздоровления — пострадавшим. Крепитесь! Новосибирск с вами!» — говорится в телеграмме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября было совершено нападение на политехнический колледж в Керчи — сначала студентов и преподавателей расстреливали, затем прогремел взрыв. Подозреваемым в совершении преступления является 18-летний студент колледжа. По последним данным, жертвами трагедии стали 20 человек, десятки пострадали.

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