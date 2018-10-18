Омичи – крымчанам: «Мы разделяем горе родных и близких погибших»

Омск, , 06:56 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования жителям Крыма в связи с трагедией в Керчи, где 17 октября произошло нападение на политехнический колледж. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, телеграмма с соболезнованиями направлена в адрес главы Крыма Сергея Аксенова.

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По словам Буркова, в Омской области новость об этом чудовищном преступлении никого не оставила равнодушным.

«Трудно подобрать слова утешения, когда из жизни уходят молодые. Это невосполнимая утрата. Мы разделяем горе родных и близких погибших. Сил и выдержки им в этот тяжелый час! Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления!», — говорится в телеграмме.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 17 октября в Керчи произошло нападение на политехнический колледж. В результате взрыва и стрельбы погибли, по последним данным, 19 человек, пострадали десятки человек. В настоящее время в информационных пабликах в интернете появилась информация о 20 погибших. Подозреваемый — 18-летний студент четвертого курса колледжа. Его тело обнаружили в одном из помещений учебного заведения.

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