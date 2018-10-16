Названа причина массового отравления строителей в Москве

Москва, , 14:23 — REGNUM Микробы сальмонеллы стали причиной массового пищевого отравления рабочих в центре Москвы 20 августа 2018 г. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу Москве.

«Согласно экспертному заключению, в пробах полуфабрикатов обнаружены патогенные микроорганизмы — сальмонеллы», — говорится в сообщении.

По итогам проверки было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, рабочие с признаками пищевого отравления были госпитализированы со стройплощадки в центре Москвы 20 августа текущего года. Мужчин доставили в инфекционные стационары в состоянии средней тяжести.

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