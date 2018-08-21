Отравившиеся в Котельниках строители находятся под присмотром врачей

Котельники, Московская область, , 12:07 — REGNUM Строительные рабочие, пострадавшие при массовом отравлении в подмосковных Котельниках, получают необходимую медицинскую помощь. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Признаки пищевого отравления проявились у 26 человек. Из них 23 доставлены в больницы региона.

Состояние всех пострадавших удовлетворительное. Врачи поставили им предварительный диагноз — гастроэнтерит.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за массового отравления в Котельниках более 20 человек были госпитализированы. Один пострадавший скончался. Отравившиеся — граждане Узбекистана, жившие в строительном городке.

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