Отравившиеся рабочие из Котельников строили жилой комплекс в Москве

Котельники, Московская область, , 14:00 — REGNUM Рабочие из строительного городка в Котельниках Московской области, попавшие в больницу с признаками пищевого отравления, не ремонтировали станцию Московского метрополитена, как сообщал ряд СМИ, а трудились на строительстве жилого комплекса на Рублёвском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Котельники.

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Работодателем отравившихся является компания BOES Construction, пишет ТАСС. При этом, по данным информированного источника издания, пострадавшие рабочие — граждане Узбекистана и Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление строителей в строительном городке «Боез-Контракшен» в подмосковном городе Котельники произошло 20 августа. Один пострадавший скончался, 24 человека были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие. Ещё один рабочий от госпитализации отказался.

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В настоящее время все получают необходимую квалифицированную помощь. Состояние пострадавших удовлетворительное. Врачи поставили им предварительный диагноз — гастроэнтерит