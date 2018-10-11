Загрязнение АЛРОСА реки Вилюй: «Ростехнадзор не хотел отвечать на вопросы»

Якутск, , 09:30 — REGNUM Обсуждение причин допущения загрязнения реки Вилюй в Якутии, в которую попала вода с дамб дражных полигонов Иреляхского месторождения АЛРОСА, закончилось обоюдным недовольством со стороны общественников и Ростехнадзора. На совместном заседании общественной палаты ОНФ Якутии сотрудник надзорного ведомства не смог ответить на вопросы участников встречи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Собравшиеся на заседание люди сами были крайне удивлены тем, что специалист Ростехнадзора выражался на дворовом сленге, не хотел отвечать на вопросы. Я, по крайней мере, раньше никогда такого не наблюдала. Обычно специалисты отвечают очень подробно, на нормальном деловом языке. Честно, не ожидала такого от работника федерального органа. Всегда считала, что там работают очень культурные, высококвалифицированные специалисты», — поделился мнением с ИА SakhaDay участник заседания.

«Ничего толком объяснить не мог и даже не захотел. Ссылался на федеральный закон, мол, вы тут ничего не понимаете. Всё время смотрел на часы, откровенно скучал, а когда начали спрашивать его, то в обиженного стал играть…», — рассказал ещё один присутствовавший на встрече общественник.

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При этом в Ленском управлении Ростехнадзора в свою очередь жалуются, что общественники оскорбляли представителя ведомства.

«В адрес нашего сотрудника допускались высказывания оскорбительного характера, принижающие честь и достоинство государственного служащего», — пожаловался председателю общественной палаты республики Алексею Сергучёву в официальном письме руководитель Ленского управления Ростехнадзора Евгений Тишин.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в реки Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй попала загрязнённая вода из дражных котлованов месторождения алмазов, осваиваемого компанией АЛРОСА. Допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз. Жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики попросили воздержаться от её использования до особого распоряжения, рекомендовав пользоваться альтернативными источниками или привозной водой. Загрязнённой вода в реке Вилюй оставалась в течение месяца.

Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии. Ранее факт загрязнения АЛРОСА водоёмов Якутии стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников компании, допустивших ЧП. Прокуратура Якутии пришла к выводу, что ЧП можно было избежать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием кроме самой АЛРОСА как следует следили бы контролирующие органы.

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