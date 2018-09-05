За грязные реки – не менее 300 тыс. рублей: якутяне готовят иски к АЛРОСА

Якутск, , 05:47 — REGNUM Жителям республики, оставшимся без питьевой воды после ЧП на дамбах алмазодобывающей компании АЛРОСА, окажут юридическую помощь в подготовке заявлений в суд с целью взыскать компенсации. Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») полагает, что каждому проживающему вдоль пострадавшей от загрязнения реки Вилюй положено не менее 300 тыс. рублей, передаёт ИА REGNUM.

Читайте также: Последствия загрязнений АЛРОСой рек Якутии: ценная рыба уходит из Вилюя

«Этих денег должно быть достаточно для приобретения лекарств и восстановления здоровья после экологической катастрофы на Вилюе, — рассказал депутат ИА Тайгапост. — 300 тысяч рублей должен получить каждый, кто живет сегодня здесь. Считаю, что в произошедшем виноваты в первую очередь руководство АЛРОСА и руководители профильных министерств и ведомств правительства республики. Это преступная халатность».

По словам Федота Тумусова, о том, что дамбы разрабатываемого АЛРОСой Иреляхского месторождения находятся в аварийном состоянии, экологи предупреждали ещё в 2010 году, но эту информацию алмазодобывающая компания не приняла к сведению и меры не предприняла. Более того, дамбы не были поставлены на регистрационный учет, а, значит, у инспекторов отсутствовали основания для их проверки.

Читайте также: По рекам Якутии проходит вторая волна воды, загрязнённой АЛРОСА

«Такая позиция и привела к экологическому бедствию, последствия которого будут ощущать на себе еще несколько поколений якутян», — уверен Федот Тумусов.

Депутат считает необходимым не только дать уголовно-правовую оценку действий ответственных лиц, но и провести независимое исследование воды в реке Вилюй с помощью экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга. Тумусов также обратился с депутатским запросом на тему загрязнения рек Якутии в генпрокуратуру РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, загрязнённая вода из дражных котлованов Иреляхского месторождения алмазов попала в реки Якутии 17 августа из-за размытия дамб после дождей. Из-за ЧП жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики попросили воздержаться от использования воды до особого распоряжения.

Читайте также: «Нам жить здесь и нам пить эту воду!» — якутяне возмущены действиями АЛРОСы

Попадание в реки Якутии воды с отходами от добычи алмазов жители Якутии называют экологической катастрофой. Люди жалуются, что теперь им неоткуда пить и опасаются, что теперь в реках погибнет вся рыба.