СКР ходатайствовал об изменении меры пресечения сестрам Хачатурян

Москва, , 10:26 — REGNUM Следствие попросило освободить из-под ареста трех сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Отмечается, что об освобождении девушек из СИЗО ходатайствовали сотрудники Следственного комитета РФ. В ведомстве уточнили, что мера пресечения в отношении обвиняемых должна быть изменена «на запрет определенных действий». Указанную меру пресечения следует продлить до 28 декабря 2018 года, добавили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября две из трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца, были возвращены в СИЗО после прохождения психиатрического освидетельствования в институте им. Сербского.

Читайте также: Старших сестер Хачатурян вернули в СИЗО из института Сербского

Напомним, девушек 17, 18 и 19 лет задержали 28 июля после того, как в их квартире было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти.

Читайте также: Обвиняемую в убийстве отца сестру Хачатурян признали невменяемой — СМИ