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Обвиняемую в убийстве отца сестру Хачатурян признали невменяемой – СМИ

Общество

28 июля 2018 г. в Москве было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти

Москва, 8 сентября 2018, 18:55 — REGNUM  Эксперты признали невменяемой одну из трех сестер Хачатурян, задержанных по подозрению в убийстве отца в Москве. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий в интервью ТАСС.

«Хачатурян … признана невменяемой на основании проведенной экспертизы», — сказал Пятницкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля 2018 г. в Москве было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. Трагедия произошла в многоквартирном доме на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны три его дочери.

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