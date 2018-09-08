Обвиняемую в убийстве отца сестру Хачатурян признали невменяемой – СМИ

Москва, , 18:55 — REGNUM Эксперты признали невменяемой одну из трех сестер Хачатурян, задержанных по подозрению в убийстве отца в Москве. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий в интервью ТАСС.

«Хачатурян … признана невменяемой на основании проведенной экспертизы», — сказал Пятницкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля 2018 г. в Москве было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. Трагедия произошла в многоквартирном доме на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны три его дочери.

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