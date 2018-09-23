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Автомобиль сбил двух женщин в Санкт-Петербурге

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 23 сентября, возле станции метро «Международная» во Фрунзенском районе

Автомобиль сбил двух женщин в Санкт-Петербурге
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Санкт-Петербург, 23 сентября 2018, 22:58 — REGNUM  Легковой автомобиль, за рулем которого была девушка, сбил двух женщин на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло в воскресенье, 23 сентября, возле станции метро «Международная» во Фрунзенском районе. По последним данным, в результате инцидента погиб один пешеход, еще один получил серьезные травмы.

В настоящее время выясняются причины ДТП.

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Дорожно-транспортные происшествия
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