Автомобиль сбил двух женщин в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 22:58 — REGNUM Легковой автомобиль, за рулем которого была девушка, сбил двух женщин на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло в воскресенье, 23 сентября, возле станции метро «Международная» во Фрунзенском районе. По последним данным, в результате инцидента погиб один пешеход, еще один получил серьезные травмы.

В настоящее время выясняются причины ДТП.

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