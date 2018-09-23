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В Ростовской области погибли в ДТП три человека

Происшествия

Среди погибших двое взрослых и один ребёнок

В Ростовской области погибли в ДТП три человека
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2018, 12:18 — REGNUM  Семья из трёх человек погибла в результате ДТП в Аксайском районе Ростовской области, сообщил 22 сентября Интерфакс со ссылкой на источник в ГУ МВД по Ростовской области.

Сообщается, что ДТП произошло около 15 часов по Москве на 1089 километре трассы М-4 «Дон», возле населённого пункта Батайск.

По предварительным сведениям, грузовой автомобиль КАМАЗ, при совершении разворота не предоставил преимущество легковому автомобилю ВАЗ-21 102, двигавшемуся по встречной полосе.

В результате ДТП погибли все, кто находился в легковом автомобиле: водитель, женщина-пассажирка и ребёнок 2004 года рождения. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о гибели четырёх человек в результате ДТП в Тамбове.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбове в результате ДТП погибли четыре человека

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Дорожно-транспортные происшествия
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