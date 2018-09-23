В Омске загорелся автобус с пассажирами

Омск, , 16:02 — REGNUM Пассажирский автобус загорелся на одной из улиц в Омске. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Омской области.

«23 сентября 2018 г. произошло возгорание пассажирского автобуса, — говорится в сообщении. — Пожар локализован в 13:36 (10:36 мск). Пожар ликвидирован в 13:42 (10:42 мск)».

По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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