Девушка погибла под поездом на «серой» ветке метро в Москве

Москва, , 22:39 — REGNUM 22-летняя девушка, упавшая под поезд в метро Москвы, погибла. Об этом «Агентству Москва» сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, инцидент произошел 22 сентября на станции «Улица академика Янгеля» Серпуховско-Тимирязевской линии.

«Москвичка упала на жесткий путь под прибывающий поезд, — сказал Мышляев. — … Машинист незамедлительно применил экстренное торможение».

По его словам, девушка, получившая серьезные травмы, скончалась на месте инцидента.

По данному факту проводится проверка.

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