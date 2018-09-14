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На «серой» линии московского метро произошел инцидент с пассажиром

Происшествия

Увеличены интервалы движения поездов по направлению к центру

На «серой» линии московского метро произошел инцидент с пассажиром
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Метро

Москва, 14 сентября 2018, 10:51 — REGNUM  На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена зафиксирован сбой в движении поездов. Об этом сообщает 14 сентября пресс-служба подземки.

Отмечается, что задержка в движении поездов по направлению к центру города вызвана «инцидентом с пассажиром».

«На Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии по направлению в центр из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

https://twitter.com/MetroOperativno/status/1040476136290115584

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в московском метро опровергли информацию о якобы имевшем место задымлении в вагоне на станции «Перово» Калининско-Солнцевской линии.

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ЧП в метрополитене
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