В московском метро произошел сбой на «желтой» линии

Москва, , 08:33 — REGNUM В Москве восстановлено движение поездов на «желтой» линии метрополитена. Об этом сообщается в Twitter метрополитена.

«Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» восстановлено и введено в график», — говорится в сообщении.

Ранее на странице метрополитена в соцсети сообщалось, что движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» столичной подземки было временно приостановлено по техническим причинам.

Читайте также: В метро Москвы опровергли сообщения о ЧП в вагоне на станции «Перово»