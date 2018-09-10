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В московском метро произошел сбой на «желтой» линии

Происшествия

«Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» восстановлено»

В московском метро произошел сбой на «желтой» линии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Метро

Москва, 10 сентября 2018, 08:33 — REGNUM  В Москве восстановлено движение поездов на «желтой» линии метрополитена. Об этом сообщается в Twitter метрополитена.

«Движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» восстановлено и введено в график», — говорится в сообщении.

Ранее на странице метрополитена в соцсети сообщалось, что движение поездов между станциями «Говорово» и «Раменки» столичной подземки было временно приостановлено по техническим причинам.

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ЧП в метрополитене
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