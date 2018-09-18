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Следственный комитет возбудил дело по факту крушения Ил-20 в Сирии

Происшествия

Российские следователи и криминалисты работают на месте трагедии, сообщили в СК

Следственный комитет возбудил дело по факту крушения Ил-20 в Сирии
Следственный комитет РФ

Москва, 18 сентября 2018, 22:38 — REGNUM  Главное военно-следственное управлением СК России возбудило уголовное дело по факту крушения российского самолёта Ил-20 над Средиземным морем. Об этом сообщила 18 сентября официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, следователи и криминалисты Следственного комитета в настоящее время работают на месте происшествия совместно с представителями Минобороны России, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

По какой именно статье возбуждено уголовное дело, представитель Следственного комитета не уточнила.

Напомним, российский самолёт-разведчик Ил-20 был был сбит накануне вечером силами ПВО Сирии при отражении атаки израильских истребителей F-16 на промышленные объекты в Латакии. Погибли находившиеся на борту 15 российских военнослужащих.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что к гибели военнослужащих привело нарушение российско-израильских договоренностей по операциям в воздухе.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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