В Москве произошло ДТП с участием восьми транспортных средств

Москва, , 08:48 — REGNUM На юге Москвы столкнулись сразу восемь транспортных средств — пять легковых автомобилей, два грузовика и рейсовый автобус. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

ДТП произошло во вторник, 11 сентября, около дома 100 на Варшавском шоссе. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще пятеро получили различные травмы.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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