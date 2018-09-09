Президент Молдавии ранен в результате ДТП

Кишинёв, , 15:23 — REGNUM Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП в Страшенском районе республики, глава государства получил ранения и был госпитализирован. Как передает корреспондент ИА REGNUM, два автомобиля из кортежа столкнулись с грузовым автомобилем, одна из машин вылетела в кювет, другая перевернулась.

Водитель одного из автомобилей госпитализировал в тяжелом состоянии. Президент Молдавии также получил ранения и был госпитализирован. По информации молдавских в СМИ, в одном из автомобилей кортежа находилась семья Додона — его мать, супруга и один из сыновей.

Позже пресс-секретарь президента Максим Лебединский сообщил, что президент чувствует себя хорошо.