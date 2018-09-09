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Президент Молдавии ранен в результате ДТП

Происшествия

Два автомобиля из кортежа главы государства столкнулись с грузовиком

Кишинёв, 9 сентября 2018, 15:23 — REGNUM  Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП в Страшенском районе республики, глава государства получил ранения и был госпитализирован. Как передает корреспондент ИА REGNUM, два автомобиля из кортежа столкнулись с грузовым автомобилем, одна из машин вылетела в кювет, другая перевернулась.

Водитель одного из автомобилей госпитализировал в тяжелом состоянии. Президент Молдавии также получил ранения и был госпитализирован. По информации молдавских в СМИ, в одном из автомобилей кортежа находилась семья Додона — его мать, супруга и один из сыновей.

Позже пресс-секретарь президента Максим Лебединский сообщил, что президент чувствует себя хорошо.

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Дорожно-транспортные происшествия
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