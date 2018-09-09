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Пешеходов в Москве сбил трезвый водитель — ГИБДД

Происшествия

9 сентября на юге Москвы легковой автомобиль совершил наезд на группу пешеходов

Москва, 9 сентября 2018, 16:00 — REGNUM  В Москве прошел медицинское освидетельствование гражданин Киргизии, который за рулем транспортного средства сбил на тротуаре группу пешеходов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В пресс-службе пояснили, что водитель автомобиля Volkswagen Polo, по результату медицинского освидетельствования, был трезв.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября на юго-востоке Москвы легковой автомобиль совершил наезд на группу пешеходов. ДТП произошло в районе дома 57 по Новочеркасскому бульвару в районе Марьино.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали девять человек.

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Дорожно-транспортные происшествия
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