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В Краснодарском крае столкнулись поезд и трактор

Происшествия

Инцидент произошел в субботу, 18 августа, на перегоне Шенджий — Энем-2

Краснодар, 18 августа 2018, 22:51 — REGNUM  Грузовой поезд столкнулся с трактором в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел в субботу, 18 августа, на перегоне Шенджий — Энем-2. По последним данным, в результате происшествия пострадал один человек (водитель трактора).

Отмечается, что применившему экстренное торможение машинисту поезда не удалось избежать столкновения с трактором «Кировец», который выехал на железнодорожный переезд.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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