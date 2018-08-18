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Шесть человек пострадали в ДТП с двумя машинами в Томске

Происшествия

Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с двумя машинами в Томске
Eli Duke
Автомобильная авария

Томск, 18 августа 2018, 09:17 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с двумя иномарками в Томске пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 18 августа около 05:00 утра по местному времени в районе дома 26 по улице Клюева. Автомобили двигались во встречном направлении.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали водитель и три пассажира одного автомобиля и два — другого. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Томске произошло массовое ДТП с участием около 15 машин, в том числе с перевозившим гравий грузовиком.

Читайте подробнее: Грузовик с гравием спровоцировал массовое ДТП в Томске

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Дорожно-транспортные происшествия
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