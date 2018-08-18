В Польше в ДТП с автобусом погибли 3 человека

Варшава, , 18:10 — REGNUM В Польше попал в ДТП автобус с украинскими туристами. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщили в Генеральном консульстве Украины в Люблине.

Инцидент произошел в пятницу, 17 августа, в Подкарпатском воеводстве. По последним данным, в результате аварии погибли 3 человека, еще более 50 пострадали.

«Госпитализировали 13 человек с травмами различной тяжести, — говорится в сообщении. — Другие, кому состояние здоровья позволяет переезд, вернутся в Украину дополнительным автобусом».

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, задержали водителя туристического автобуса.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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