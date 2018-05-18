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Жителя Ингушетии с простреленной головой нашли в собственной машине

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство»

Магас, 18 мая 2018, 14:01 — REGNUM  В Ингушетии жертвой неизвестных преступников стал местный житель, труп которого нашли в салоне автомобиля «Toyota Corolla» на западной окраине города Назрани утром 17 мая. Мужчина был убит выстрелом в голову. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе СКР по региону.

На месте происшествия найдены стреляные гильза и пуля калибра 9 мм. По данным"Интерфакс-ЮГ», в автомобиле с убитым мужчиной должна была находиться его супруга. Однако ее местонахождение неизвестно.

Напомним, 9 апреля в Ингушетии неизвестные обстреляли автомашину «Лада Приора». Инцидент произошел в сельском поселении Экажево Назрановского района. Был ранен один человек. Полиция объявила план «Перехват». О результатах расследования пока не сообщается.

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