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Более 20 болельщиков задержали после финала Лиги Европы в Лионе

Происшествия

16 мая мадридский «Атлетико» стал победителем футбольной Лиги Европы

Лион, Франция, 17 мая 2018, 10:21 — REGNUM  В Лионе после финала футбольной Лиги Европы были задержаны более 20 болельщиков, которые подозреваются в нарушении общественного порядка. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на свои источники.

«18 болельщиков «Марселя» и трое фанатов «Лиона» были арестованы среду (16 мая) после финала Лиги Европы», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая мадридский «Атлетико» стал победителем футбольной Лиги Европы. В финале европейского турнира команда Диего Симеоне разгромила французский «Марсель» со счётом 3:0.

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