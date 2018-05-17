Более 20 болельщиков задержали после финала Лиги Европы в Лионе

Лион, Франция, , 10:21 — REGNUM В Лионе после финала футбольной Лиги Европы были задержаны более 20 болельщиков, которые подозреваются в нарушении общественного порядка. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на свои источники.

«18 болельщиков «Марселя» и трое фанатов «Лиона» были арестованы среду (16 мая) после финала Лиги Европы», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая мадридский «Атлетико» стал победителем футбольной Лиги Европы. В финале европейского турнира команда Диего Симеоне разгромила французский «Марсель» со счётом 3:0.

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