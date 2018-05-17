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«Атлетико» не оставил шансов «Марселю» в финале Лиги Европы

Спорт

Матч завершился со счётом 3:0

Лион, Франция, 17 мая 2018, 07:36 — REGNUM  Мадридский «Атлетико» стал победителем Лиги Европы. В финале команда Диего Симеоне разгромила французский «Марсель» со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил французский форвард Антуан Гризманн. Ещё один мяч на счету капитана команды Габи. Таким образом, «Атлетико» в третий раз в своей истории стал победителем турнира.

Напомним, ранее мадридский клуб выигрывал Лигу Европы в 2010 и 2012 годах.

Лига Европы. Финал.

«Марсель» (Франция) — «Атлетико» (Испания) — 0:3.

Голы: Антуан Гризманн 21 — 0:1, Антуан Гризманн 49 — 0:2, Габи 89 — 0:3.

Читайте ранее в этом сюжете: «Марсель» и «Атлетико» определят победителя Лиги Европы

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