«Марсель» и «Атлетико» определят победителя Лиги Европы

Лион, Франция, , 10:36 — REGNUM Французский «Марсель» и испанский «Атлетико» встретятся в финальном матче Лиги Европы. Игра пройдёт 16 мая в Лионе.

«Марсель» на пути к финалу преодолел сопротивление таких клубов, как португальская «Брага», испанский «Атлетик», немецкий «РБ Лейпциг» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».

Отметим, что в полуфинале против «Зальцбурга» исход противостояния решился в дополнительное время второго матча, когда защитник французского клуба Роланду забил решающий гол.

«Атлетико» попал в плей-офф Лиги Европы после неудачного выступления в Лиге чемпионов. На групповом этапе команда Диего Симеоне пропустила вперёд «Рому» и «Челси».

В Лиге Европы «Атлетико» справился с датским «Копенгагеном», московским «Локомотивом», португальским «Спортингом» и английским «Арсеналом».

Напомним, ранее «Марсель» и «Атлетико» встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда «Атлетико» выиграл на своём поле со счётом 2:1, матч во Франции завершился вничью 0:0.

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