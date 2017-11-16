Пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Очередной случай нападения на работников скорой помощи зафиксирован в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, медицинского работника избил пациент в квартире в Приморском районе, сообщили 16 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Как установлено около 11:00 15 ноября фельдшер был избит пациентом, к которому прибыл на вызов, в квартире дома №54 на Парашютной улице.

«По имеющимся сведениям, пациент был нетрезв, он госпитализирован в больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия. Проводится проверка», — отметили в Главке полиции.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», пожилая петербурженка со своего мобильного телефона вызвала «скорую» на Парашютную улицу в Приморском районе по просьбе молодого мужчины, который пожаловался на приступ астмы. При этом женщина заметила, что прохожий был пьян.

Когда на вызов прибыли медики, пациент напал на 30-летнего фельдшера и ударил его в лицо. Сотрудник скорой помощи был доставлен в клинику Медицинского университета имени академика Павлова в удовлетворительном состоянии, у него диагностирован ушиб мягких тканей верхней губы.

Подозреваемый в нападении на фельдшера также госпитализирован в больницу.

Как сообщалоИА REGNUM, нападения на врачей в Петербурге и Ленобласти в последнее время происходили многократно. Чаще всего под горячую руку пациентов и их окружения попадают врачи скорой помощи. Несладко приходится и сотрудникам поликлиник и больниц.

Так, 7 ноября в Красносельском районе Санкт-Петербурга 22-летний молодой человек пришел в поликлинику в состоянии наркотического отравления. Во время оказания помощи мужчина разбил стекло, осколком которого поцарапал руку врачу.

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