В Ленобласти на женщину — фельдшера скорой помощи натравили собаку

Всеволожск, Ленинградская область, , 10:25 — REGNUM Очередной дикий случай нападения на медицинского работника зафиксирован в Ленинградской области. На женщину — фельдшера скорой помощи натравили собаку, которая вцепилась в руку медработника и нанесла телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили сегодня, 28 апреля, в Следственном управлении СКР по Ленобласти, в четверг, 27 апреля, фельдшер скорой помощи прибыла по вызову в квартиру одного из домов в поселке Романовка Всеволожского района. В квартире в состоянии алкогольного опьянения находилась семейная пара.

«В ходе оказания женщине медицинской помощи <…> присутствовавший при этом мужчина скомандовал своей собаке напасть на медицинского работника, в результате чего у потерпевшей диагностированы укушенные раны правой кисти», — отметили в Следственном управлении.

Подозреваемый задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 стать 213 УК РФ («Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

Проводятся следственные действия, направленные на изучение всех обстоятельств происшествия, назначены допросы подозреваемого и потерпевшей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в селе Павлово того же Всеволожского района прибывшую на вызов женщину-фельдшера избила ногами хозяйка квартиры, где гуляла пьяная компания мужчин и женщин. Возбуждено уголовное дело, хулиганке грозит до двух лет лишения свободы.

Читайте также: В Ленобласти женщину-фельдшера скорой помощи избили ногами

Напомним, 2 марта 2017 года пьяный мужчина, которого везла в больницу бригада скорой помощи в Петербурге, набросился на фельдшера и попытался его задушить. Медика спасли коллеги, ему потребовалась помощь.

Ранее в Петербурге было завершено расследование уголовного дела о нападении на фельдшера скорой помощи, которое произошло 15 февраля. Собутыльник пациента, которому оказывали помощь, ударил кулаком по лицу женщину-фельдшера. Она получила травму головы. Дело передано в суд.

Кроме того, в Петербурге приговорен к двум годам лишения свободы условно местный бизнесмен, угрожавший работнику скорой помощи. Как установил суд, обвиняемый, являясь водителем автомобиля Mercedes, используя нож, стал угрожать убийством водителю скорой помощи.