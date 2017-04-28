Пятница, 28 Апреля 2017 года
11:48:37 МСК

В Ленобласти на женщину — фельдшера скорой помощи натравили собаку

Происшествия

Это уже второй случай дерзкого нападения на сотрудников скорой за последние дни

Всеволожск, Ленинградская область, 28 апреля 2017, 10:25 — REGNUM  Очередной дикий случай нападения на медицинского работника зафиксирован в Ленинградской области. На женщину — фельдшера скорой помощи натравили собаку, которая вцепилась в руку медработника и нанесла телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили сегодня, 28 апреля, в Следственном управлении СКР по Ленобласти, в четверг, 27 апреля, фельдшер скорой помощи прибыла по вызову в квартиру одного из домов в поселке Романовка Всеволожского района. В квартире в состоянии алкогольного опьянения находилась семейная пара.

«В ходе оказания женщине медицинской помощи <…> присутствовавший при этом мужчина скомандовал своей собаке напасть на медицинского работника, в результате чего у потерпевшей диагностированы укушенные раны правой кисти», — отметили в Следственном управлении.

Подозреваемый задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 стать 213 УК РФ («Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

Проводятся следственные действия, направленные на изучение всех обстоятельств происшествия, назначены допросы подозреваемого и потерпевшей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в селе Павлово того же Всеволожского района прибывшую на вызов женщину-фельдшера избила ногами хозяйка квартиры, где гуляла пьяная компания мужчин и женщин. Возбуждено уголовное дело, хулиганке грозит до двух лет лишения свободы.

Читайте также: В Ленобласти женщину-фельдшера скорой помощи избили ногами

Напомним, 2 марта 2017 года пьяный мужчина, которого везла в больницу бригада скорой помощи в Петербурге, набросился на фельдшера и попытался его задушить. Медика спасли коллеги, ему потребовалась помощь.

Ранее в Петербурге было завершено расследование уголовного дела о нападении на фельдшера скорой помощи, которое произошло 15 февраля. Собутыльник пациента, которому оказывали помощь, ударил кулаком по лицу женщину-фельдшера. Она получила травму головы. Дело передано в суд.

Кроме того, в Петербурге приговорен к двум годам лишения свободы условно местный бизнесмен, угрожавший работнику скорой помощи. Как установил суд, обвиняемый, являясь водителем автомобиля Mercedes, используя нож, стал угрожать убийством водителю скорой помощи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на врачей
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
NB!
28.04.17
Евгений ОсиповЛатвия назло России отказалась от инвестиций
РигаЛатвия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
28.04.17
Колеров: Взятие Шуши и Гюлистанский мир — основа субъектности Карабаха
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Олег КалининИзмена: балканский крест или грабли для России?
БелградСербия День Победы Политика
NB!
28.04.17
«Российский двухпартийный подход в Ливии — хорошая новость для Италии»
РимИталия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
28.04.17
Россию в США по-прежнему считают «недружественной страной»
ВашингтонСША Выборы в США Общество
NB!
28.04.17
Леонид НерсисянНовый авианосец Китая ослабит позиции США в Южно-Китайском море
ПекинКитай Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море Политика
NB!
28.04.17
ВСУ используют автомобили «МЧС» и «ОБСЕ» против Донбасса
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
28.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMГрядет колоссальная драка за украинскую землю! — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.04.17
Анатолий КошкинНевсупорица: для чего японцы будут выращивать морских ежей на Курилах?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
28.04.17
Тиллерсон о своем визите в Москву: «Мы ничего не решили»
ВашингтонСША Визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона Политика
NB!
28.04.17
Максим ИсаевPolitico: Расследование вмешательства России в выборы – посмешище
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.04.17
«Нефть в шаге от пропасти»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.04.17
«Шансы на снижение рубля возрастают»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.04.17
МИД РФ – о докладе Франции: «Использование гранаты для зарина – это нечто»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
28.04.17
Лох-несское чудовище или чудо? Очевидцы засняли дельфинов в реке Дон
Ростов-на-ДонуРоссия Спасение диких животных и растений Общество
NB!
28.04.17
«Людей дурить-то не надо» — Миклушевский об угольной проблеме Находки
НаходкаПриморский крайРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
28.04.17
Антизаконные призывы белорусской оппозиции. Каким будет ответ?
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
Схождение великих людей в великое время — иначе не бывает
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
ещё главное