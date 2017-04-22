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В Ленобласти женщину-фельдшера скорой помощи избили ногами

Происшествия

Медик подверглась нападению во время оказания помощи пьяному

Всеволожск, Ленинградская область, 22 апреля 2017, 17:54 — REGNUM  Нападение на фельдшера скорой помощи произошло сегодня, 22 апреля, во Всеволожском районе Ленинградской области около 12:30. И предполагаемый преступник, и жертва — женщины. Ведется доследственная проверка.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, фельдшер скорой помощи прибыла по вызову в одну из квартир дома на улице Быкова в селе Павлово Всеволожского района. В квартире компания мужчин и женщин употребляла алкоголь, одному из празднующих стало плохо.

«Во время оказания медицинской помощи <…> одна из женщин, напав на фельдшера, несколько раз нанесла удар ногой по спине потерпевшей. Прибывшими сотрудниками полиции нападавшая доставлена в отдел полиции», — говорится в сообщении СУ СКР по Ленобласти.

Следователями уже опрошены очевидцы произошедшего, идет выяснение всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в квартире, где произошло нападение на фельдшера, находилось четверо граждан в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие полицейские задержали 31-летнюю хозяйку квартиры — именно она, как предполагается, напала на медика. Пострадавшая после оказания медицинской помощи отправлена на амбулаторное лечение.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта текущего года пьяный мужчина, которого везла в больницу бригада скорой помощи в Петербурге, набросился на фельдшера и попытался его задушить. Медика спасли коллеги, ему потребовалась помощь.

Ранее в рекордно короткие сроки было завершено в Петербурге расследование уголовного дела о нападении на фельдшера скорой помощи, которое произошло 15 февраля. Собутыльник пациента, которому оказывали помощь, ударил кулаком по лицу женщину-фельдшера. Она получила травму головы. Дело передано в суд.

Ранее в Петербурге был приговорен к двум годам лишения свободы условно местный бизнесмен, угрожавший работнику скорой помощи. Как установил суд, обвиняемый, являясь водителем автомобиля Mercedes, используя нож, стал угрожать убийством водителю скорой помощи.

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